Bosch AutoCook MUC88B68RU Инструкция по эксплуатации онлайн [24/65]

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ru У хо д и ежедневная о чистка

1. Включение

У держивайте одновременно нажа тыми

кнопки C и F в те чение 3 секунд.

Р аздае тся короткий зв уковой сигнал.

Блокировка от де тей включена.

2. Выключение

Снова у держивайте о дновременно

нажатыми кнопки C и F в те чение

3 секунд. Р аз дает ся короткий зв у-

ковой сигнал. Б локировк а от де тей

выключена.

У хо д и ежедневная о чистка

W Предупреждение!

Опасность пораж ения ток ом

■ Запрещае тся погружа ть прибор в в оду .

■ Не испо льзуйте паровые очистите ли.

■ Перед очисткой о тсоедините сет евой

кабель от се ти.

Внимание!

■ Не испо льзуйте моющие средства,

содержащие алког оль или спирт .

■ Не испо льзуйте ме таллические и

остроконечные предме ты, а т акже

предме ты с острыми кромками.

■ Не применяйте грубую ткань или

абразивные чистящие средства.

После каждого применения прибор

должен быть тщат ельно очищен.

1. Дайте прибор у полностью остыть.

2. Откройте р учку б локировки давления

( M ).

3. Нажмите о ткрывающую кнопку на

основном приборе, чт обы открыть

крышку .

4. Вынь те чашу , в ставной э лемент

крышки, клапан для выпу ск а пара,

пробку клапана, контейнер для

конденсата и принадлежности.

X «Передпервымиспо льзов анием»

см.стр.32

Очистка о сновного прибора

1. Протрит е корпус мягкой в лажной

тканью и высушите ег о.

2. Протрит е внутреннее пространство

мягкой влажной тк анью и высушите

его.

3. Очистите пане ль управления сух ой

микрофибровой салфе тк ой.

Очистка в ставного э лемента

крышки, клапана для выпу ска

пара и пробки клапана

1. Очистите де тали мыльным раствором

и мягкой тканью или губкой.

2. Промойте чист ой во дой и высушите.

Внимание!

Следующие части нельзя мыть в посу-

домое чной машине: съемный в ставной

элемент крышки, крепежный винт , клапан

для выпуска пара и пробк а клапана.

Очистка чаши, к онтейнера для

конденсата и принадл ежно стей

1. Очистите де тали мыльным раствором

и мягкой тканью или губкой.

2. Промойте чист ой во дой и высушите.

Следующие части м ожно мыть в посу-

домое чной машине: чаша, контейнер

для конденсат а, контейнер для фритюра

с ручкой, в ставные э лементы пароварки,

лопатка, ложка и мерный стакан.

Внимание!

После о чистки снова у становите в се

высохшие де тали в основной прибор

и проверь те исправность пре дохрани-

те льных устройств. X «Передпервым

использ ованием»см.ст р.32

MUC6-8_RU_8001018000.indb 47 16.07.2015 12:15:22