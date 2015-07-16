Bosch AutoCook MUC88B68RU Инструкция по эксплуатации онлайн [24/65]

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ru Уход и ежедневная очистка
1. Включение
Удерживайте одновременно нажатыми
кнопки C и F в течение 3 секунд.
Раздается короткий звуковой сигнал.
Блокировка от детей включена.
2. Выключение
Снова удерживайте одновременно
нажатыми кнопки C и F в течение
3 секунд. Раздается короткий зву-
ковой сигнал. Блокировка от детей
выключена.
Уход и ежедневная очистка
W Предупреждение!
Опасность поражения током
■ Запрещается погружать прибор в воду.
■ Не используйте паровые очистители.
■ Перед очисткой отсоедините сетевой
кабель от сети.
Внимание!
■ Не используйте моющие средства,
содержащие алкоголь или спирт.
■ Не используйте металлические и
остроконечные предметы, а также
предметы с острыми кромками.
■ Не применяйте грубую ткань или
абразивные чистящие средства.
После каждого применения прибор
должен быть тщательно очищен.
1. Дайте прибору полностью остыть.
2. Откройте ручку блокировки давления
(M).
3. Нажмите открывающую кнопку на
основном приборе, чтобы открыть
крышку.
4. Выньте чашу, вставной элемент
крышки, клапан для выпуска пара,
пробку клапана, контейнер для
конденсата и принадлежности.
X«Передпервымиспользованием»
см.стр.32
Очистка основного прибора
1. Протрите корпус мягкой влажной
тканью и высушите его.
2. Протрите внутреннее пространство
мягкой влажной тканью и высушите
его.
3. Очистите панель управления сухой
микрофибровой салфеткой.
Очистка вставного элемента
крышки, клапана для выпуска
пара и пробки клапана
1. Очистите детали мыльным раствором
и мягкой тканью или губкой.
2. Промойте чистой водой и высушите.
Внимание!
Следующие части нельзя мыть в посу-
домоечной машине: съемный вставной
элемент крышки, крепежный винт, клапан
для выпуска пара и пробка клапана.
Очистка чаши, контейнера для
конденсата и принадлежностей
1. Очистите детали мыльным раствором
и мягкой тканью или губкой.
2. Промойте чистой водой и высушите.
Следующие части можно мыть в посу-
домоечной машине: чаша, контейнер
для конденсата, контейнер для фритюра
с ручкой, вставные элементы пароварки,
лопатка, ложка и мерный стакан.
Внимание!
После очистки снова установите все
высохшие детали в основной прибор
и проверьте исправность предохрани-
тельных устройств. X«Передпервым
использованием»см.стр.32
MUC6-8_RU_8001018000.indb 47 16.07.2015 12:15:22